TÜİK, 2025 2’nci Çeyrek Verilerini Açıkladı

İSTİHDAM ENDİKSİ YILLIK ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2’nci çeyreğine ait istihdam endeksinin yıllık bazda yüzde 1,9 arttığını duyurdu. Kamuoyu ile paylaşılan 2’nci çeyrek iş gücü girdi istatistiklerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri baz alınarak yapılan değerlendirmelerde, istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artış gösterdi. Sektör bazında yapılan analize göre sanayi sektöründe istihdam endeksi yüzde 2,2 azaldı. Buna karşılık, inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,2’lik bir artış gerçekleşti.

ÇALIŞILAN SAAT ENDİKSİ DE ARTIŞ SERGİLEDİ

2025 yılı 2’nci çeyreğinde çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Sektör özelinde incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 3,7 azalma görüldü. Diğer yandan, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,3’lik bir artış yaşandı. Brüt ücret-maaş endeksi ise yıllık bazda yüzde 44,3 artışla dikkat çekti. Sektör bazında sanayi yüzde 38,3, inşaat yüzde 47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 47,8 oranında yükseliş kaydedildi.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKSEL ARTARIŞ GÖSTERDİ

2025 yılı 2’nci çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler bazında incelendiğinde sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalma, inşaat sektöründe yüzde 2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 artış kaydedildi. Çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 azalmışken, brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 10,8 artış gösterdi.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR

2025 yılı 2’nci çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 artış gösterdi. Sanayi sektöründe yüzde 44,6, inşaat sektöründe yüzde 42,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 45,2 artış kaydedildi. Saatlik kazanç endeksi, geçmiş yıla göre yüzde 43,4 arttı. Bu endeks sanayi sektöründe yüzde 43,6, inşaat sektöründe yüzde 41,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 44,5 oranında yükseliş gösterdi.

ÇEYREKSEL SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ARTIŞI

2025 yılı 2’nci çeyreğinde saatlik iş gücü maliyeti endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 artış sergiledi. Sektör bazında sanayi %14,8, inşaat %14,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,4’lük artış meydana geldi. Ayrıca, saatlik kazanç endeksi de aynı dönemde yüzde 13,9 oranında artış gösterdi. Sektörlerdeki artış oranları ise sanayi %14,9, inşaat %15 ve ticaret-hizmet %13,3 oldu. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı.