“TÜİK, 2025 Bütçe İddialarını Yalanladı”

TÜİK’İN KURUMSAL GÖREVLERİ

TÜİK, resmi istatistiklerin oluşturulması ve organizasyonunda temel ilkeleri ve standartları belirleyen bir bilimsel ve teknik kurumdur. Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyip değerlendiren TÜİK, bu verileri kullanıcılara sunuyor. Kurum, istatistik üretim işlevleri çerçevesinde Türkiye genelinde 26 bölge müdürlüğü ve 4 bini aşkın çalışanı ile veri topluyor, işliyor ve yayımlıyor.

BÜTÇE TARTIŞMALARI

Açıklamada, TÜİK’in faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli bütçesi hakkında bazı spekülasyonlara yer veriliyor. Öncelikle, “ihtiyaç duyduğu bütçesi hakkında sebeplerini araştırmadan ve gerçekle bağdaşmayan yorumlar yapıldığı” ifade ediliyor. Bu durum, kurumun yaptığı çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.