TÜİK, 2025 Yılı Büyüme Rakamlarını Açıkladı

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) ARTIYOR

TÜİK, 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını duyurdu. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 artış gösteriyor. GSYH’yi oluşturan sektörler değerlendirildiğinde; 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi bazında; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4 oranında artış kaydediyor. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer hizmet faaliyetleri ise yüzde 2,1 oranında artıyor. Ancak tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 oranında azalış gösteriyor.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 artıyor. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 artış sağlıyor.

CARI FİYATLARDA ARTIŞ

Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oluyor. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşiyor. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 artıyor. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5,2 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 8,8 oranında bir artış gösteriyor.

TİCARET FAALİYETLERİ

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7 artarken, ithalat yüzde 8,8 oranında bir artış kaydediyor. İş gücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 artış sağlıyor. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 oranında artış gösteriyor. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 38,4 olarak gerçekleşiyor. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 39,5’ten yüzde 40,2’ye çıkıyor.