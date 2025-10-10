TÜİK Açıkladı, Ciro Endeksi Yıllık Yüzde 36,7 Arttı

Ticaret ve sanayi ciro endeksleri 2025 Ağustos dönemi verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre genel ciro endeksi yıllık bazda yüzde 36,7 oranında bir artış gösterdi. Detaylara bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 32,4, inşaat sekörü ciro endeksi yüzde 53,2, ticaret ciro endeksi yüzde 35,6 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 40,6 oranında artış kaydetti. Genel ciro endeksi aylık bazda da yüzde 2 oranında yükseliş gösterdi. Aylık detayları incelediğinde; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,9, inşaat ciro endeksi yüzde 9,4, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 artış sağladı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 6,9 ARTTI

2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımlarına yönelik satış hacmi yüzde 12,8 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 oranında artış kaydetti. Ancak, ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında azaldı. Aynı ay için motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımlarında satış hacmi yüzde 2 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 azaldı ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,9 oranında artış gösterdi.

