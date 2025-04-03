TÜİK Açıkladı: Enflasyon Oranı Güncellendi

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 2,46 artış gösterirken, yıllık bazda enflasyon yüzde 38,10 seviyesine ulaştı. Önceki ay, Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak kaydedilmişti.

ENFLASYON ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Mart ayı ile birlikte enflasyon oranları, önceki aylara göre önemli bir değişim yaşadı. Yapılan açıklamalara göre, yıllık enflasyondaki gerileme dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiler paylaşılacak.