TÜİK Açıklama Yaptı: Türkiye Ekonomisi Büyüdü

2025 YILI İKİNCİ ÇEYREK GSYH VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüme gösterirken, bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı ise yüzde 1,6 oldu. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 büyüyeceğini tahmin etmişti. 2025 yılı itibarıyla ekonomistlerin büyüme beklentileri ortalama yüzde 3,18 seviyesinde bulunuyor. 2024’ün ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ikinci çeyrek GSYH ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 artış sağladı. İnşaat sektörü ikinci çeyrekte dikkat çekici bir şekilde yüzde 10,9 büyüdü.

SEKTÖRLERDEKİ PERFORMANS

GSYH’nin bileşenleri incelendiğinde, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret ve ulaştırma ile konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. Ancak tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 artış sağladı.

GSYH CİROSU VE TÜKETİM HARCMALARI

2025 yılının ikinci çeyrek GSYH değeri cari fiyatlarla 14,58 trilyon TL olarak belirlendi. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, bu çeyrekte cari fiyatlarla bir önceki yıl itibarıyla yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL seviyesine ulaştı. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları cinsinden 377 milyar 622 milyon oldu. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5,2 azaldı. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8 artış gösterdi.

DIŞ TİCARET VE İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7 artış sağlarken, ithalat ise yüzde 8,8 arttı. İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 artış gösterdi. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,3 oranında artış sağladı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değerdeki payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, 2025 yılında bu oran yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirinin payı ise yüzde 39,5’ten yüzde 40,2’ye yükseldi.