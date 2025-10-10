TÜİK Ağustos Ayı İnşaat Maliyet Endeksini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayında inşaat maliyetlerindeki artışı duyurdu. Açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,05, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,82 artış gösterdi.

İNŞAAT MALİYETİ VE ENDEKSİ

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,46, işçilik endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Ayrıca, bir yıl öncesine kıyasla malzeme endeksi yüzde 19,17, işçilik endeksi ise yüzde 30,16 artış kaydetti.

BİNA İNŞAATI VE DİĞER YAPILAR

Bina inşaatı maliyet endeksi, önceki aya göre yüzde 1,15, aynı dönem geçen yıla göre ise yüzde 22,53 artış gösterdi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0,72, yıllık bazda ise yüzde 23,75 yükseldi.