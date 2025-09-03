TÜİK Ağustos Enflasyon Oranlarını Açıkladı

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Ağustos ayında, bir önceki aya nazaran yüzde 2,04 artış kaydedildi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,95 artış gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 39,62 olarak belirlendi.

HARCAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Yıllık bazda en fazla ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28 artış, ulaştırmada %24,86 artış ve konutta %53,27 artış olarak ortaya çıktı. Bu ana grupların yıllık değişime etkileri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,97, ulaştırmada %4,10, konutta ise %8,12 düzeyinde belirlendi.

AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Aylık bazda en yüksek ağırlıktaki 3 ana harcama grubunun değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,02, ulaştırmada %1,55, konutta %2,66 artış olarak kaydedildi. Aylık değişimlerdeki etkiler; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,72, ulaştırmada %0,24, konutta %0,46 olarak geldi.

TEMEL BAŞLIKLARDAKİ DEĞİŞİMLER

TÜFE endeksine dahil olan 143 temel başlıktan 2025 yılı Ağustos itibarıyla 20 temel başlığın endeksinde düşüş görüldü. 4 temel başlıkta ise değişim kaydedilmedi, geriye kalan 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç, TÜFE’deki değişim 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla bir önceki aya göre %2,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,07 artış gösterdi.