TÜİK, Ağustos Güven Endeksi Açıkladı

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemine ait tüketici güven endeksi verilerini paylaştı. Verilere göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış göstererek 84,3 seviyesine ulaştı.

Alt endeksler incelendiğinde; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,6 artarak 70 değerine yükseldi. Bununla birlikte, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,9 azalarak 83,8 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi de gelecek 12 ay için yüzde 0,7 düşüş göstererek 78,4’e geriledi. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 2,5 artarak 104,8 seviyesine ulaştı.