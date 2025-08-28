TÜİK, Ağustos Güven Endeksi Açıklandı

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTIYOR

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 seviyesine ulaştığını duyurdu. Kurum, Ağustos 2025 dönemi ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuna açıkladı. Verilere göre, temmuz ayında ekonomik güven endeksi 96,3 seviyesindeyken, ağustos ayında gerçekleşen artışla birlikte 97,9 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVENİ YÜKSELİYOR

Ağustos ayındaki verilere göre, bir önceki aya kıyasla tüketici güven endeksi yüzde 0,9 artarak 84,3 değerine ulaştı. Ayrıca, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında artış göstererek 100,6 seviyesine ulaşırken, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 oranında artışla 111,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artışla 108,8 değerini buldu. Ancak, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında bir düşüşle 85,3 seviyesine indi.