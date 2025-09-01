Haberler

TÜİK, Arzın Yüzde 81,1’ini Sanayi Oluşturdu

TOPLAM ARZDA SANAYİ ÜRETİMİNİN PAYI

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına dair önemli verileri açıkladı. Ekonomide toplam arzın yüzde 81,1’inin sanayi üretiminden oluştuğunu belirtti. TÜİK, bu kapsamda ‘Arz ve Kullanım Tabloları’ ile ‘Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları’nı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, toplam arzın bileşenleri arasında ithalatın yüzde 14,3 ve net vergilerin (vergiler eksi sübvansiyonlar) yüzde 4,6 pay aldığı belirtildi.

SEKTÖRLERİN ÜRETİMDEKİ PAYLARI

Ayrıca, toplam üretim içerisinde imalat sanayisinin yüzde 33 ile en büyük paya sahip olduğu ifade edildi. Bunu, yüzde 11,1 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 9,1 ile inşaat sektörü izledi. Üretim sürecindeki ara tüketim harcamalarının en yüksek olduğu sektör ise, 0,83 girdi-çıktı oranı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı oldu. Bu sektörü, 0,70 ile imalat sanayisi ve 0,69 ile inşaat takip etti.

