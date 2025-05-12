TÜİK, Ciro Endeksi Yüzde 33,4 Arttı

YILLIK VE AYLIK ARTIŞ ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cironun yıllık bazda yüzde 33,4 ve aylık bazda yüzde 4,2 arttığını duyurdu. Mart 2025 dönemine ait ciro ve ticaret satış hacim endeksleri ise bu verilere göre açıklandı. Ciro endeksi, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamında yıllık olarak yüzde 33,4 artış gösterdi.

CİRO ENDİKSLERİ DETAYLARI

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25, inşaat ciro endeksi yüzde 26,3, ticaret ciro endeksi yüzde 37,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 35,9 oranında yükseliş kaydetti. Ayrıca, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamındaki ciro endeksi aylık olarak yüzde 4,2 artış gösterdi. Aylık bazda, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 4,6, ticaret ciro endeksi yüzde 5,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 0,5 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ ARTISLARI

Ticaret satış hacmi ise mart ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 10,8 oranında bir artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için gerçekleşen satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 9,2 arttı. Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 5 oranında yükseldi. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında, satış hacmi bir önceki ayda yüzde 3,6, toptan ticarette yüzde 8,1 artış gösterirken, perakende ticarette yüzde 1,4 azalma yaşandı.