TÜİK Duyurdu: Türkiye Ekonomisi Büyüdü

2025 YILI İKİNCİ ÇEYREK GSYH VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuna duyurdu. 2025’in ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi, yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme oranı yüzde 1,6 oldu. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin bu çeyrekte yıllık olarak yüzde 3,87 büyüyeceğini tahmin etmişti. Bununla birlikte, 2025 yılı için ekonomistlerin büyüme beklentileri ortalama yüzde 3,18 düzeyindeydi. Türkiye ekonomisi, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ikinci çeyrekte GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı. İnşaat sektörü bu dönemde yüzde 10,9 büyüme gerçekleştirdi.

GSYH’Yİ OLUŞTURAN FAALİYETLERDEKİ BÜYÜME ORANLARI

GSYH’yi şekillendiren çeşitli sektörler incelendiğinde, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi bazında; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 oranında artış göstermiştir. Tarım sektörü ise yüzde 3,5 azalırken, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 oranında düşüş yaşadı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 oranında artış gösterdi.

GSYH CİROSU VE TÜKETİM HARCAMALARI

Cari fiyatlarla 2025 yılının ikinci çeyrek GSYH değeri 14,58 trilyon TL olarak belirlenmiştir. Üretim yöntemiyle yapılan GSYH tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL’ye ulaştı. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlar üzerinden ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5,2 azaldı, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 8,8 oranında yükseldi.

İHRACAT, İTHALAT VE İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7 artarken, ithalat yüzde 8,8 yükseldi. İşgücü ödemeleri ise, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 oranında arttı. Net işletme artığı ve karma gelir ise yüzde 46,3 oranında bir artış gösterdi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisinde payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken 2025 yılında yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5’ten yüzde 40,2’ye yükseldi.