TÜİK Duyurdu: Türkiye Ekonomisi Büyüdü

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini duyurdu. Bu verilere göre, Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme yüzde 1,6 oldu. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın bu çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 büyümesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti. Açıklamalara göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı. İnşaat sektörü bu dönemde yüzde 10,9 büyüdü.

SEKTÖRLERE GÖRE BÜYÜME ORANLARI

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi ile; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Öte yandan, tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 arttı. GSYH’nin cari fiyatlarla değeri ise 14,58 trilyon TL oldu.

NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI VE İHRACAT

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL olarak gerçekleşti. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olmuş durumda. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 artış gösterdi. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 5,2 azaldı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 8,8 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi ile yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 artış sağladı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ VE KATMA DEĞER

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 artış gösterdi. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 46,3 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değerdeki payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5’ten yüzde 40,2’ye yükseldi.