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TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayına ait ekonomik güven endeksi yayımlandı. Şubat ayında 99,2 olan ekonomik güven endeksi, Mart ayında yüzde 1,6 oranında bir artışla 100,8 değerine ulaştı.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE ARTINÇ

Mart ayında bir önceki aya kıyasla tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artış gösterdi ve 85,9 değerini aldı.

REEL KESİM VE HİZMET SEKTÖRÜ GÜVENİ

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, Mart ayında yüzde 0,4 oranında artarak 103,2 değerine ulaştı. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 oranında artışla 114,4 değerine çıktı.

PERAKENDE VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 oranında bir düşüşle 88,9 değerine geriledi.

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