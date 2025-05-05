TÜİK, Emeklilerin Alım Gücünü Düşürüyor

ENFLASYON RAKAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, yaptığı açıklamada, “TÜİK çok şakacı. Enflasyon rakamını yüzde 3 olarak açıkladı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 13,06. Zamlar yağmur gibi gelirken emeklilerin maaşı yerinde saymaktadır. TÜİK yıllardır şaka yapmayı çok seviyor” ifadesini kullandı. Dilbaz, düzenlediği basın toplantısında, TÜİK’in en son aylık enflasyonu yüzde 3, yıllık enflasyonu ise yüzde 37,86 olarak belirlediğini vurguladı ve bu oranların gerçeği yansıtmadığını savundu.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Emeklilerin maddi durumunun kötüleştiğini dile getiren Dilbaz, “Emekli etin tadını ve kokusunu unuttu” diyerek sözlerine devam etti. 22 yıl önce en düşük emekli maaşı ile 8,5 küçük altın alınabildiğini belirten Dilbaz, “Bugünkü değerle 55 bin 845 lira. İşte bugün 14 bin 469 lira ile 2,5 altın alınamıyor. Haziran ayında Kurban Bayramı var. Emekliler kara kara düşünüyor, ‘Bir yerlerden koku gelir de özenir miyiz’ diye. Kokusunu ve tadını unutmuş olsa da Kurban Bayramı işte. Enflasyonu yüzde 100 açıklasa bile emeklinin alım gücünü artırabilir mi? Kira, elektrik, doğal gaz, su, temel gıda… Seyyanen zam bile çare değil artık. Açlık sınırı 24 bin 35, yoksulluk sınırı 78 bin 292, emeklilerin maaşı 14 bin 469, ikramiye 4 bin lira. Nasıl şikayet edelim, nerelere başvuralım?” dedi.

İKİTDARE YETKİLİLERİNE ELEŞTİRİ

Dilbaz, iktidarı emeklilere karşı kayıtsız kalmakla eleştirerek, “TÜİK halimizden anlamıyor. İktidar gamsız. ‘4 bin TL yaptık. Daha ne olsun?’ diyor. Bizler bu dünyadan göçüyoruz haberleri var ama umursamıyorlar. ‘Emekliler olmasa bu bütçeyi ne güzel idare ederiz’ diyorlar. Daha önceki söylemlerinde bunu ifade ettiler, ’16 milyon emekli sürdürülebilir değil’ diyerek. Vergiyi emekliden, çalışandan, memurdan alıyor; sermayenin vergisini affediyor. Sonra ‘Bütçede para yok’ diyor. Bizler kendi haklarımızı savunmaya çalışırken gelecekte insanların emekli olma şansı kalmayacak. SGK yasası artık güvenlik yasası olmaktan uzaklaşmıştır. Yasa acilen ele alınmalıdır. Yoksa gelecek hepimiz için kara olacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.