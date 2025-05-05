TÜİK Enflasyon Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı.

NİSAN 2025 ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2025 itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 3, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 olduğunu belirtti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 48,73 olarak kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış oranı yüzde 36,09 olurken, ulaştırmada yüzde 22,76, konutta ise yüzde 74,07 olarak gerçekleşti.

AİLE HARCAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Ana harcama grupları arasındaki yıllık değişimlerin etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 olarak kaydedildi. Aylık değişimler ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01, ulaştırmada yüzde 3,80 ve konutta yüzde 4,66 artış gösterdi. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57, konutta ise yüzde 0,74 olarak belirtildi.

Endekste yer alan 143 temel başlıktan, Nisan 2025 itibarıyla 18 temel başlıkta düşüş yaşandı. 4 temel başlıkta değişim gözlemlenmezken, 121 temel başlıkta artış kaydedildi. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 36,81, aylık ise yüzde 3,10 arttı. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 3,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 olarak belirlendi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Nisan 2025’te bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 yükseldi. Yİ-ÜFE’deki imalat ürünleri için yıllık artış oranı yüzde 22,65 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59, imalatta yüzde 22,65, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 14,45, su temininde ise yüzde 58,14 artış gerçekleşti.

AYLILIK DEĞİŞİMLER

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık artış yüzde 2,85 olarak kaydedildi. Sanayinin farklı sektörleri açısından aylık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,47, imalatta yüzde 2,85, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 1,36 ve su temininde yüzde 2,01 olarak belirtildi. Ana sanayi grupları içerisinde ara mallarında aylık artış oranı yüzde 3,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78, enerjide ise yüzde 0,61 olarak gerçekleşti.