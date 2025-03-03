TÜİK Enflasyonu Düşürdü, Sigara Zammı Geldi

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün yayımladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40’ın altına düştüğünü duyurdu. Ancak buna rağmen pek çok mal ve hizmette zam yapılmaya devam ediyor.

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Mart ayından itibaren sigara fiyatları 5 TL artacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zamla birlikte sigara fiyatlarının en düşük 86 TL’ye yükseleceğini belirtti. Dündar, fiyat artışlarının sigara ve alkol kaçakçılığını artırdığını vurguladı ve “ÖTV’nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini” söyledi.

SAHTE İÇKİ UYARISI

Son iki ayda sahte içkiden 113 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Dündar, bu konuyla ilgili yetkilileri uyararak, “İnsanlar hayatını kaybediyor” ifadesini kullandı. Zamların tüm markalar için geçerli olacağı ve yeni fiyatların 17 Mart itibarıyla etiketlere yansıyacağı açıklanıyor.