TÜİK, Girişimlerin Sektörel Dağılımını Açıkladı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE SEKTÖR DAĞILIMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı itibarıyla faal olan girişimlerin sektörel dağılımını açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında faal girişimlerin yüzde 44,4’ü hizmet sektöründe, yüzde 35,1’i ise ticaret sektöründe yer alıyor. Aynı zamanda, hizmet sektörü istihdamda toplam istihdamın yüzde 39,2’sini oluştururken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,2 olarak belirlendi. Ticaret sektörü, ciroda yüzde 45,8 gibi önemli bir pay ile öne çıkıyor.

CİRO VE ÜRETİM DEĞERLERİ

Girişimlerin yer aldığı hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,9, sanayi sektörünün ciro payı ise yüzde 30,2 oldu. 2024 yılı itibarıyla üretim değerleri ise şu şekilde gerçekleşti: imalat 21 trilyon 927 milyar TL, ticaret 6 trilyon 764 milyar TL, inşaat 5 trilyon 905 milyar TL, ulaştırma ve depolama 4 trilyon 995 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı 3 trilyon 263 milyar TL. Ciro paylarının 2024 yılında dağılımı ise 250+ büyüklük grubu yüzde 35,1, 1-9 büyüklük grubu yüzde 24,7, 10-49 büyüklük grubu yüzde 19,9 ve 50-249 büyüklük grubu yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM RAKAMLARI

İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, 1-9 büyüklük grubunun istihdamda yüzde 36, 250+ büyüklük grubunun yüzde 27,8, 10-49 büyüklük grubunun yüzde 19,3 ve 50-249 büyüklük grubunun ise yüzde 16,9 payı bulunuyor. Geçici sonuçlara göre, 2024 yılında toplam ciro 91 trilyon 653 milyar TL, üretim değeri 53 trilyon 157 milyar TL ve faktör maliyetiyle katma değer 15 trilyon 749 milyar TL olarak ölçüldü. Mal ve hizmetlerin toplam satın alımları 79 trilyon 836 milyar TL oldu. Düşük teknoloji alanındaki girişimler, istihdamın yüzde 48,5’ini ve cironun yüzde 35,9’unu oluşturuyor.