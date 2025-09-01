TÜİK, GSYH’de %3,3 artış bildirdi

BAĞIMSIZ YILLIK GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasılanın geçen yıl yüzde 3,3 artış gösterdiğini duyurdu. “Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2024” verileri kapsamında, yıllık verilere dayalı hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artış gösteriyor. Cari fiyatlarla hesaplanan GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64,6 artarak 44 trilyon 587 milyar 225 milyon liraya ulaştı.

SEKTÖRLERDEKİ PAY DEĞİŞİMİ

2024 yılında GSYH’de en yüksek payı yüzde 16,8 ile imalat sanayi aldı. Bunu sırasıyla yüzde 13 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarı mı, ve yüzde 8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık GSYH’de en düşük pay, hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için kaydedildi.

Kişi başına GSYH, 2024 yılı itibarıyla cari fiyatlarla 503 bin 76 lira, ABD doları cinsinden ise 15 bin 325 dolar olarak belirlendi.

BÜYÜYEN VE KÜÇÜLEN SEKTÖRLER

2024’te inşaat sektörü yüzde 9,9 ile en yüksek büyümeyi gerçekleştirirken, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi yüzde 6,5, ve toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yüzde 6,2 ile onu takip etti. En fazla daralan sektörler arasında hanehalklarının işveren olarak faaliyetleri yüzde 0,8, imalat sanayi yüzde 0,5, ve ulaştırma ve depolama yüzde 0,5 oranında geriledi.

TÜKETİM HARCAMALARI ARTIYOR

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 4,3 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 54 olarak belirlendi. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan gruplar sırasıyla yüzde 21,7 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,9 ile ulaştırma ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

DEVLET HARCAMALARI VE SERMAİNE ETKİSİ

Devletin nihai tüketim harcamaları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı ise yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 2,7 artış gösterdi.

TİCARET DENGESİ

Mal ve hizmet ihracatı 2024 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,1 artış gösterirken, ithalat yüzde 4,4 azaldı. Harcama yöntemine göre cari GSYH bileşenleri içinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 27,6, ithalatın payı ise yüzde 27,0 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ ARTIYOR

2024 yılı itibarıyla işgücü ödemeleri yüzde 89,2 artış gösterirken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 54,1 yükseldi. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı 2023 yılında yüzde 32,2 iken, 2024 yılında yüzde 37 olarak belirlendi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2023 yılında yüzde 47,0 iken, 2024 yılında yüzde 43,1 olarak kaydedildi.