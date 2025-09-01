TÜİK, GSYH’nın 2025’te %4,8 Arttığını Açıkladı

GSYH’DE KAYDA DEĞER ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 arttığını açıkladı. Bu yılın nisan-haziran dönemine dair GSYH verilerine göre, GSYH, 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahminine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 yükseldi. GSYH’yi oluşturan sektörler incelendiğinde, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi bazında inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 7,1, sanayi sektörünün yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinin ise yüzde 5,4 arttığı görüldü. Diğer sektörlerdeki değişimler ise ürün vergileri eksi sübvansiyonlar yüzde 3,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti. Tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 küçüldü.

MEVSİM ETKİLERİ VE CARİ FİYATLAR

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 yükseldi. GSYH, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 14 trilyon 578 milyar 556 milyon lira olarak belirlendi. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 artış göstererek 14 trilyon 578 milyar 556 milyon liraya ulaştı. Ayrıca GSYH’nin ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 azaldı, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi bazında yüzde 1,7, ithalat ise yüzde 8,8 artış gösterdi.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜKSELDİ

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 arttı. Net işletme artığı/karma gelir de yüzde 46,3 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 iken, 2025 yılında yüzde 38,4 olarak belirlendi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5 iken yüzde 40,2 olarak kaydedildi.