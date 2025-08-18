TÜİK, Hanelerin Yüzde 1,1’inin En Üstte

TÜRKİYE’DE HANEHALKLARININ SOSYOEKONOMİK SEVİYELERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de 26 milyondan fazla hane hakkında yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 2023 yılına ait veriler ışığında, hanelerin yüzde 1,1’inin en üst sosyoekonomik seviyeye sahip olduğu belirlendi. Açıklanan verilere göre, Türkiye’deki hanehalklarının sosyoekonomik düzeyi şöyle oluştu: Yüzde 11’i üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede ve yüzde 16,7’si en alt seviyede yaşamını sürdürüyor.

ANKARA VE İSTANBUL’DAKİ HANE DAĞILIMLARI

Ankara’da yapılan analizler; hanehalklarının yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede, yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14’ünün alt seviyede, yüzde 12,2’sinin ise en alt seviyede yaşadığını gösterdi. İstanbul’daki sosyoekonomik seviye dağılımı ise; yüzde 2,4’ünün en üst seviyede, yüzde 16,4’ünün üst seviyede, yüzde 19’unun üst altı seviyede, yüzde 18,6’sının üst orta seviyede, yüzde 17,2’sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8’inin alt seviyede ve yüzde 12,6’sının en alt seviyede yer aldığı şeklinde belirlendi.

İZMİR’İN SOSYOEKONOMİK İSTATİSTİKLERİ

İzmir’deki hanehalklarının sosyoekonomik seviyeleri ise; yüzde 1,2’sinin en üst seviyede, yüzde 12,4’ünün üst seviyede, yüzde 17,6’sının üst altı seviyede, yüzde 18,8’inin üst orta seviyede, yüzde 17,8’inin alt orta seviyede, yüzde 17,1’inin alt seviyede ve yüzde 15’inin en alt seviyede bulunduğu görüldü. En üst ve üst sosyoekonomik seviyelerdeki hanehalkları iller arasında sıralandığında, İstanbul yüzde 28,6 ile birinci, Ankara yüzde 11,5 ile ikinci, İzmir yüzde 6,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

EN YÜKSEK SOSYOEKONOMİK SEVİYEYE SAHİP İLÇELER

Hanelerin sosyoekonomik seviyeleri ilçe bazında incelendiğinde, en üst ve üst seviyede hanehalklarının en fazla bulunduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) olduğu görüldü. Sosyoekonomik seviyeye göre en yüksek skora sahip ilk yedi ilçe ise Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) şeklinde sıralandı. En düşük skora sahip ilçeler ise; Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.