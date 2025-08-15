TÜİK Hizmet Üretimini Açıkladı

HİZMET ÜRETİMİ YILLIK OLARAK ARTMIŞTIR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim verilerini duyurdu. Bu verilere göre, hizmet üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artış gösterdi. Ancak, aylık bazda üretim yüzde 0,5 oranında bir azalma yaşadı. Haziran 2025 dönemine ait açıklanan endekslere bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinin yüzde 0,1 azaldığı, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin ise yüzde 4,1 oranında arttığı görüldü. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,2 oranında bir artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMDE AZALMA GÖZLEMLENDİ

Aylık veriler incelendiğinde, hizmet üretiminde genel bir azalma meydana geldiği dikkat çekiyor. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 oranında azalma gösterdi. Bununla birlikte, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 oranında bir artış sağladı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1 azaldı. Bu veriler, hizmet sektöründeki dalgalanmaların belirgin olduğunu ortaya koyuyor.