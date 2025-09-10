TÜİK, İnşaat Maliyetini Açıkladı

İNŞAAT MALİYETİNDEKİ ARTIŞ ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında inşaat maliyetinin yıllık bazda yüzde 22,98 ve aylık bazda ise yüzde 1,41 oranında yükseldiğini duyurdu. Kurum, Temmuz 2025 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, temmuz ayındaki inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,41 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,98 oranında bir artış yaşandı.

MALZEME VE İŞÇİLİK ENDÜSTRİSİNDEN GELEN VERİLER

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 0,72 oranında yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında malzeme endeksi yüzde 18,98 ve işçilik endeksi yüzde 31 oranında artış göstermiş durumda. Bu rakamlar, inşaat sektöründeki maliyet artışlarının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ

Bina inşaatı maliyetleri, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,81 oranında artmıştır. Bina dışı yapıların maliyetleri ise bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,51 oranında yükselmiştir. Bu veriler, inşaat sektöründeki ivmeyi ve maliyet baskılarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.