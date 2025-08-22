TÜİK, İstihdam Endeksini Açıkladı, Artış

İSTİHDAM ENDESİ YILLIK ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2’nci çeyreğine ilişkin verileri duyurdu ve istihdam endeksinin yıllık bazda yüzde 1,9, çalışılan saat endeksinin yüzde 0,6, brüt ücret-maaş endeksinin ise yüzde 43,3 arttığını belirtildi. 2025 yılı Nisan-Haziran aylarını kapsayan 2’nci çeyrek iş gücü girdi istatistiklerine göre; sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri genelinde istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Sektör bazında incelendiğinde, sanayi sektöründe endeks yüzde 2,2, inşaat sektöründe ise yüzde 6,7 artarken, ticaret-hizmet sektörlerinde bu artış yüzde 3,2 seviyesinde kaldı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDESİ GÖSTERGELERİ DEĞİŞTİ

Çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 2’nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 artış göstermiştir. Sanayi sektöründe bu endeks yüzde 3,7 azaldığı görüldü. İnşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,3 artış kaydedildi. Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yıla göre yüzde 44,3 oranında arttı. Sektörler bazında değerlendirildiğinde; sanayi sektöründe yüzde 38,3, inşaat sektöründe yüzde 47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,8 artış yaşandı.

ÇEYREK BAŞINA İSTİHDAM ARTIŞI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı 2’nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 0,6 yükseldi. İnşaat sektöründeki artış yüzde 2,6, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,9 oldu. Çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 azalma gösterdi. Sanayi sektöründeki azalma oranı yüzde 4,3 olarak kaydedildi. Brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 artış gösterdi. Bu endeksin sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki artış oranları sırasıyla yüzde 9,9, yüzde 12,1 ve yüzde 11,3 düzeyinde gerçekleşti.

İŞ GÜCÜ MALİYETİNDE YÜKSELİŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri totalinde saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 2’nci çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,3 arttı. Sanayi sektöründeki artış yüzde 44,6, inşaat sektöründe yüzde 42,8, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 45,2 seviyesinde kaldı. Saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,4 oranında artış gösterdi. Bu endeks, sanayi sektöründe yüzde 43,6, inşaat sektöründe yüzde 41,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 44,5 arttı.

ÇEYREK DÖNEMDE MALİYET ARTIŞLARI

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 2’nci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 oranında artış gösterdi. Sanayi sektöründe bu artış yüzde 14,8, inşaat sektöründe yüzde 14,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,4 levelerindedir. Saatlik kazanç endeksi de bir önceki çeyrekte yüzde 13,9 oranında artış gösterdi. Bu endeksin alt sektörlerdeki artış oranları; sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 15 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 olarak belirlendi. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 artış gösterdi. Sektörler arasındaki artışlar ise; sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14 olarak kaydedildi.