TÜİK İstihdam Ve İşsizlik Verilerini Açıkladı

İŞ GÜCÜ VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini paylaşmış bulunuyor. Verilere göre gerçek işsizlik oranı yüzde 32’ye ulaşmış durumda. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarında; 15 ve üzeri yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye çıkmış. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış göstererek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiş. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak kaydedilmiş.

ATAL İŞ GÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlikten oluşan atıl işgücü oranı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artış ile yüzde 32,0 seviyesine yükselmiş. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak tahmin ediliyor.

İSTİHDAM ORANI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

İstihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişiye gerilemiş. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 48,9 seviyesine inmiş. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak ortaya çıkmış.