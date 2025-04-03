TÜİK Mart 2025 Enflasyon Oranlarını Açıkladı

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması öngörülen enflasyon verileri, ekonomi çevrelerinde ve geniş halk kitlelerinde yoğun bir ilgiyle izleniyor. Özellikle mart ayı enflasyon oranının ne olacağı, piyasalarda yön belirleyici olmasının yanı sıra maaş ve kira artışları gibi çeşitli alanlarda da önemli bir rol oynuyor. TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı mı? 3 Nisan 2025 itibarıyla hangi ekonomik göstergeler kamuoyuyla paylaşıldı? İşte, detaylar…

TÜİK MART 2025 ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

TÜİK, Mart 2025 dönemine ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda enflasyon ise %38,10 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’in rakamlarına göre; TÜFE, Mart 2025’te Aralık 2024’e göre %10,06 oranında artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon %38,10 olarak saptanırken, on iki aylık ortalamalara göre fiyatlardaki artış %51,26 olarak belirlendi. Mart 2025 itibarıyla TÜFE’de en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki yıllık bazdaki değişimler ise şöyle belirlenmiş: gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,51, ulaştırmada %3,65, konut grubunda ise %9,47 olarak ölçüldü.

MART AYINDA EN FAZLA ARTAN HARCAMA GRUBU GIDA OLDU

Mart ayında aylık bazda en çok fiyat artışı gösteren harcama grubu yine gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Bu kalemde fiyatlar %4,94 oranında yükselirken; ulaştırmada %0,25 ve konut grubunda ise %2,10 oranında artış yaşandı. Aylık TÜFE artışına etki eden harcama grupları ise şu şekilde sıralandı: TÜİK’in COICOP 5’li düzeye göre sınıflandırdığı 143 ana tüketim kalemi incelendiğinde; enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B) Mart 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar bazında %50,56 oranında artış gösterdi.