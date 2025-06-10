TÜİK, Mevduat Faizinin En Yüksek Getiri Olduğunu Açıkladı

MEVDUAT FAİZİNDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında finansal yatırım araçlarının reel getirilerine dair verileri paylaştı. Mayıs 2025 dönemine yönelik yapılan değerlendirmeler gösteriyor ki, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86 ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,80 oranlarıyla mevduat faizinde gerçekleşti.

KÜLÇE ALTIN VE DİBS REEL GETİRİLERİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yatırımcısına yüzde 0,80, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise yüzde 0,62 oranlarında reel getiri sağladı. Ancak, avro yüzde 0,37, dolar yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 2,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise, külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, avro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 oranlarında reel getiri sağladı; BIST 100 endeksi ise yüzde 1,53 oranında kayıpla sonuçlandı.

ÜÇ AYLIK VE ALTILI DEĞERLENDİRME

Üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13 oranında en yüksek reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi ise aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,55 oranlarında yatırımcı kaybı yaşadı. Altı aylık değerlendirmeye bakıldığında, külçe altın yüzde 19,84 (Yİ-ÜFE) ve yüzde 16,85 (TÜFE) oranlarıyla en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı olmayı sürdürdü. BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,13 oranında kayıbı ile dikkat çekti.

YILLIK GETİRİLERİN ANALİZİ

Yıllık değerlendirmelerde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 oranlarıyla en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık bazda, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 16,38, avro yüzde 1,98 oranlarında reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,68, dolar yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 oranında kayıpla karşı karşıya kaldı. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 5,83, avro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,69, dolar yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 33,85 oranında kaybetti.