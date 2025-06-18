TÜİK, Nisan 2025 Dış Ticaret Raporu

NİSAN AYI DIŞ TİCARET HADDİ ARTIFİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı bir açıklamada nisan ayındaki dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak 88,4 seviyesine ulaştığını bildirdi. Kurum, Nisan 2025 dönemine ait dış ticaret endekslerini de kamuoyuna sundu.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİNDE ARTIŞ

Buna göre, nisan ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış gösterdi. Endeksin detayları şu şekilde; gıda, içecek ve tütünde yüzde 11 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 3,7 artış yaşandı. Ancak yakıtlarda yüzde 17,6 azalma kaydedildi. Aynı dönemde ihracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Burada dikkat çeken bir diğer durum ise gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9, yakıtlarda yüzde 0,6 azalma yaşanırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 artış sağlandı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜKSELDİ

Nisan ayında ithalat birim değer endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Endeksin analizi şu bilgileri içeriyor; gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 22,3 artış olurken, yakıtlarda yüzde 11,3 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 azalma gerçekleşti. İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 1,5 artış gözlemlendi. İthalat miktar endeksi de nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artış kaydetti. Bu endeksin detayları, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 9,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 10,7 artış forma girildiğini gösteriyor.

GENEL DURUM VE SONUÇ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak, 2025 yılı Nisan ayında 88,4 seviyesine ulaşmış oldu. Bu veriler, ülkenin dış ticaret dinamizmini ve ekonomik durumunu analiz etmek açısından önemli bir göstergedir.