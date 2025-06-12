TÜİK, Nisan’da İnşaat Maliyeti Arttı

İNŞAAT MALİYETİNDE ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin nisan ayında yıllık olarak yüzde 22,69 ve aylık olarak yüzde 1,67 arttığını duyurdu. Kurum, Nisan 2025 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. Açıklamalara göre, inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,69 yükseldi.

MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSİ

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 ve işçilik endeksi yüzde 1,07 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına baktığımızda malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi ise yüzde 31,82 oranında arttı. Bu durum, inşaat sektöründe maliyetlerin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDİSİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,14 artış gösterdi. Bunun yanı sıra, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,36 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 oranında yükseldi. Bu veriler, inşaat sektöründeki maliyet değişimlerini net bir şekilde ortaya koyuyor.