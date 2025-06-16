TÜİK, Nisan’da Ücretli Çalışan Sayısını Açıkladı

ÜCRETLI ÇALIŞAN SAYISINDA İYİLEŞME YENİ GÖRÜNTÜLER SUNUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet alanlarında görevli ücretli çalışan sayısının nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 ve aylık bazda yüzde 0,7 oranında arttığını duyurdu. TÜİK, 2025 yılı nisan ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Bu verilere göre, toplam ücretli çalışan sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 oranında artış göstermiştir.

SEKTÖREL DAĞILIM

2024 yılının nisan ayında 15 milyon 289 bin 223 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi olarak kaydedilmiştir. Sektörel verilere göz atıldığında; sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 oranında azalma ve inşaat sektöründe yüzde 7,3 oranında artış yaşanırken, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,6 oranında bir artış gözlemlenmiştir.

AYLIK DEĞİŞİMLER

2025 yılı nisan ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre de yüzde 0,7 oranında artış göstermiştir. Detaylara inildiğinde; sanayi sektöründe yüzde 0,4 artış, inşaat sektöründe yüzde 2,4 artış ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış rakamları ortaya çıkmaktadır.