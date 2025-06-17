TÜİK, Nisan Hizmet Üretimini Açıkladı

HİZMET ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında hizmet üretiminin yıllık bazda yüzde 4,5 oranında arttığını, ancak aylık bazda yüzde 0,6 oranında bir azalma gösterdiğini duyurdu. Açıklanan verilere göre; nisan ayında hizmet üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında bir artış kaydetti. Bu dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,1 oranında artış sağladı.

AYLAR ARASI DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Buna ek olarak, nisan ayında hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalma gösterdi. Ayrıntılara bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4 azaldı; konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 4,3 oranında bir artış gösterdi. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4’lük bir azalma kaydedilirken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 oranında arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 azaldı. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,3 artış sergiledi.