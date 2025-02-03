TÜİK, Ocak Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Son dakika gelişmesi olarak, ocak ayı enflasyon rakamları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamayla birlikte ev sahipleri ve kiracılar için şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 42.12, aylık bazda ise yüzde 5.03 oranında bir artış gösterdi.

EKONOMİSTLERİN GÖRÜŞLERİ

AA Finans’ın düzenlediği anket doğrultusunda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin ekonomistlerin beklentileri toplandı. 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, ocak ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 4.29 olarak belirlendi. Ekonomistlerin beklentileri ise yüzde 3.75 ile yüzde 5 aralığında sıralandı. Bu ortalamaya göre, bir önceki ayki yüzde 44.38 olan yıllık enflasyonun, ocak ayında yüzde 41.11’e düşeceği öngörülüyor.