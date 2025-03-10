TÜİK: Ocak Ayı Sanayi Üretim Verileri

YILLIK SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,2 artıyor ancak aylık olarak yüzde 2,3 oranında bir düşüş yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına dair Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Bu verilere göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artış gösteriyor.

SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Ocak 2025’te sanayinin alt sektörleri değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,0’lik bir artış sergiliyor. Ancak, aynı dönemde sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 azalmış durumda.

ALT SEKTÖRLERDE AYLIK DEĞİŞİM

Ocak 2025 verileri ışığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,5 artış gösteriyor. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3,0 oranında bir azalma yaşarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azalmış durumda.