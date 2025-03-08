TÜİK: Sivas’ta Kadın Nüfusu Fazla

NÜFUS VE CİNSİYET DAĞILIMI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına yönelik “İstatistiklerle Kadın” çalışmasını halka duyurdu. 2023 yılına göre 13 bin 394 kayıpla Sivas’ın nüfusu 637 bin 7 kişiye geriledi. Sivas’ta 317 bin 652 erkek, 319 bin 355 kadın yaşıyor. Bu verilere göre, Sivas’ın nüfusunun yüzde 49,87’si erkeklerden, yüzde 50,13’ü ise kadınlardan oluşuyor.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI

“İstatistiklerle Kadın” çalışmasında, il ve cinsiyete göre ilk evlenme yaşıyla ilgili bilgiler de sunuldu. Sivas’ta 2024 yılı için erkeklerin ilk evlenme yaşı 28, kadınların ise 25,6 olarak belirlendi.