TÜİK: Sivas’ta Konut Satışları Arttı

ŞUBAT AYINDA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024’ün Şubat ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Sivas’ta 2023’te 490 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde 661 konut satışı gerçekleşti.

YENİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARIN DAĞILIMI

Bu yıl Şubat ayında Sivas’ta satılan 661 konutun 91’i ipotekli satışlardan oluştu. Diğer satışlar grubu 570 konutu kapsıyor. Bu satışların ayrımına bakıldığında, 661 konutun 242’si ilk satış, 419’u ise ikinci el satış olarak kaydedildi.