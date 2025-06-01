TÜİK, Sivas’ta Yapı Verilerini Açıkladı

YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının Ocak-Mart dönemine ait yapı izin istatistiklerini duyurdu. Verilere göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde Sivas’ta verilen yapı ruhsatı sayısı 102 olarak belirlenmişti. Ancak bu yılın aynı döneminde, yapı ruhsatı binalarının sayısı 38’e ve daire sayısı 295’e geriledi.

YAPI ALANLARI VE KULLANIM AMACI

Sivas’ta bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapı ruhsatı alınan yapıların toplam yüz ölçümü 57 bin 390 metrekare olarak belirlendi. Bu alandan 28 bin 591 metrekaresi konut kullanımına, 19 bin 841 metrekaresi konut dışı kullanım alanına ve 8 bin 958 metrekaresi ise ortak kullanım alanına ayrıldı.