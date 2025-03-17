TÜİK, Sivas Yaşlı Nüfusunu Açıkladı

YAŞLI NÜFUSUN ARTIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Yaşlılar 2024” adlı çalışmasını açıkladı. Buna göre, 2023 yılında Sivas’ta 91 bin 517 yaşlı kişi bulunurken, 2024 yılında bu sayı artış gösterdi. 2024 yılı itibarıyla Sivas’ın toplam nüfusu 637 bin 7 olarak belirlenirken, yaşlı nüfusun 92 bin 316 olduğu kaydedildi.

CİNSİYET DAĞILIMI

Sivas’taki yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında, bu nüfusun 42 bin 533’ünün erkeklerden, 49 bin 783’ünün ise kadınlardan oluştuğu görüldü. 2022 yılında Sivas’ta toplam nüfus içerisindeki yaşlıların oranı yüzde 13,8 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 14,1’e, 2024’te ise yüzde 14,5’e yükseldi.

TÜRKİYE GENELİ NÜFUS ORANI

2024 yılında Türkiye genelindeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 10,6 olarak açıklandı. Bu sonuçlar, yaşlı nüfusun toplumda önemli bir yer tuttuğunu ve artış göstermeye devam ettiğini gösteriyor.