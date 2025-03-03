TÜİK Şubat 2025 Enflasyon Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon ile ilgili son verileri açıklayarak dikkatleri üzerine topladı. Toplu Üretici Fiyat Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzdelerindeki artış oranları uzun zamandır bekleniyordu. Şimdi de TÜİK’in enflasyon rakamlarının ne durumda olduğuna bakalım.

TÜFE VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık olarak %39,05, aylık ise %2,27 artış gösterdi. TÜFE’deki değişim bir önceki aya göre %2,27, Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 oranında gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aksine, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış ise %94,90 ile eğitim ana grubunda kaydedildi. Şubat ayında ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre en fazla azalış yaşanan grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Eğitim ana grubu ise %9,92 ile bir önceki aya göre en yüksek artışı gösterdi.

ENDİKSİ KAPSAYAN TEMEL BAŞLIKLAR

2025 yılı Şubat ayı itibarıyla endekste yer alan 143 temel başlıktan 25’inde düşüş, 5’inde ise değişim olmadan kaldı. Ayrıca, 113 temel başlığın endeksinde ise artış gözlemlendi. Bu veriler, tüketici fiyatlarındaki genel gidişatı anlamak açısından önemli bilgiler sunuyor.