TÜİK, Şubat Ayı YD-ÜFE Verilerini Açıkladı

YD-ÜFE YILLIK VE AYLIK ARTIŞ RAKAMLARI

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 20,08 artış gösterdi, aylık bazda ise yüzde 2,05 artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait YD-ÜFE verilerini duyurdu. Bu verilere göre, 2025 yılı Şubat ayında YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,10, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,08 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,95 olarak belirlendi.

SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

YD-ÜFE, imalat ürünlerinde yıllık olarak yüzde 20,03 oranında bir artış yaşadı. Sanayi sektörlerinin yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı alanında yüzde 23,12, imalat sektöründe ise yüzde 20,03 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise; ara mallarında yüzde 19,19, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20,76, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 21,83, enerjide yüzde 2,41 ve sermaye mallarında yüzde 22,47 artış şeklinde gerçekleşti.

AYLIK GÖRÜNÜM

Aylık bazda, YD-ÜFE imalat ürünlerinde yüzde 2,03 oranında artış sağladı. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,42, imalatta ise yüzde 2,03 artış olarak belirlendi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,32, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,78, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,88, enerjide yüzde 1,31 ve sermaye mallarında yüzde 1,81 artış olarak gerçekleşti.

– BAYBURT