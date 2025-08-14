TÜİK, Tarım Fiyatları Hakkında Açıklama Yaptı

TÜİK TARIM ÜRETİCİ FİYATLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tarım üretici fiyatlarının yüzde 5,66 azaldığını duyurdu. Temmuz 2025 dönemine ait tarım üretici fiyat endeksi verileri de paylaşıldı. Bu verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyatları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,66 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,32 ve son 12 ayın ortalamasına göre yüzde 35,92 artış gösterdi.

Sektörlerde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış gerçekleşti. Ormancılık ürünleri ve bunlarla ilgili hizmetlerde yüzde 0,14 artış kaydedilirken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri alanında yüzde 2,36 artış gözlemlendi. Ana gruplar bazında da, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,90 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,41 artış tespit edildi.

Yıllık değişimde en fazla artış, yüzde 224,14 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyvelerde görüldü. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 12,64 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.