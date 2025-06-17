TÜİK, Tarım Fiyatlarını Açıkladı

TARIM ÜRÜNLERİ FİYAT VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının mayıs ayında yıllık olarak yüzde 28,96 ve aylık olarak yüzde 0,23 arttığını duyurdu. Açıklamada, Mayıs 2025 dönemine ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerine yer verildi. Buna göre, tarım ürünleri üretici fiyatları, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,96 artış gösterdi. Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 35,21 olarak belirlendi.

SEKTÖRSEL DEĞİŞİMLER GÖRÜLDÜ

Sektörlerdeki değişimler incelendiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış görülürken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,85 artış kaydedildi. Balıkçılık ve diğer su ürünleri ile ilgili hizmetler ise yüzde 11,95 oranında artış göstermiştir. Ana grup verileri incelendiğinde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,20 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,38 artış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİM ORANLARI

Yıllık değişimde en yüksek artış oranı, yüzde 87,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler grubunda gerçekleşti. Aylık değişimde ise sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda yüzde 14,61 azalış meydana geldi. Bu veriler, tarım sektörü dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor ve üretici fiyatlarındaki dalgalanmaların izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.