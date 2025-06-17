TÜİK, Tarım Ürünleri Fiyatlarında Artış Açıklığa Kavuşturdu

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYATLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı açıklamada mayıs ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 28,96 ve aylık bazda yüzde 0,23 oranında arttığını duyurdu. Mayıs 2025 dönemine ait tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri ortaya kondu. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,96 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,21 artış gösterdi.

Sektörler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalma kaydedildi. Öte yandan ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,85 artış görüldü ve balıkçılık ile ilgili hizmetlerde de yüzde 11,95 artış gerçekleşti. Ana grup bazında ise tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,20 azalma, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 9,38 artış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde yüzde 0,59 artış olduğu belirtildi.

Yıllık bazda değişim göstermesi en yüksek olan alt grup ise yüzde 87,26 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Aylık değişim açısından ise en yüksek azalma sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda kaydedildi ve bu grup yüzde 14,61 azaldı.