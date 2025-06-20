TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyatlarını Açıkladı

TÜİK TARIMSAL GİRDİ FİYATLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı tarımsal girdi fiyatlarının yıllık bazda yüzde 30,12 oranında arttığını ve aylık artışın ise yüzde 2,03 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bu veriler, Nisan 2025 dönemi için tarımsal girdi fiyat endeksi üzerinden belirlendi.

AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİMLER

Tarımsal girdi fiyatları, önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,12 oranında artış gösterdi. Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 34,54 olarak belirlendi. Ana gruplar bazında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış kaydedilirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 1,45 artış oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 32,98 oranında artış yaşandı. Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 56,94 ile veteriner harcamalarında olurken, aylık bazda en büyük artış ise yüzde 3,61 ile hayvan yeminde gerçekleşti.