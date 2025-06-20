Notice: _load_textdomain_just_in_time işlevi yanlış çağrıldı. Translation loading for the td-cloud-library domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Ayrıntılı bilgi almak için lütfen WordPress hata ayıklama bölümüne bakın. (Bu ileti 6.7.0 sürümünde eklendi.) in /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/functions.php on line 6121
TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyatlarını Açıkladı
Haberler

TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyatlarını Açıkladı

TÜİK TARIMSAL GİRDİ FİYATLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı tarımsal girdi fiyatlarının yıllık bazda yüzde 30,12 oranında arttığını ve aylık artışın ise yüzde 2,03 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bu veriler, Nisan 2025 dönemi için tarımsal girdi fiyat endeksi üzerinden belirlendi.

AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİMLER

Tarımsal girdi fiyatları, önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,12 oranında artış gösterdi. Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 34,54 olarak belirlendi. Ana gruplar bazında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış kaydedilirken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 1,45 artış oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde ise yüzde 32,98 oranında artış yaşandı. Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 56,94 ile veteriner harcamalarında olurken, aylık bazda en büyük artış ise yüzde 3,61 ile hayvan yeminde gerçekleşti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Yarışmacı, Kolay Soruda Elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, sunucu Oktay Kaynarca'nın sorusuna kadın yarışmacının verdiği yanıt izleyicileri şaşırttı. Cevap 4 olunca yarışmacı oyundan elendi.
Haberler

Feke’de Altınları İçin Vurulan Kadın Kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde ensesinden vurulmuş halde bulunan kadın, 151 günün ardından hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen kişi, kadının altınlarını çaldıktan sonra Gaziantep'te yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.