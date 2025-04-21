TÜİK Tarımsal Girdi Fiyatlarını Açıkladı

YILLIK VE AYLİK ARTIŞ RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait tarımsal girdi fiyatlarının yıllık bazda yüzde 28,92, aylık bazda ise yüzde 2,35 arttığını belirtti. Şubat 2025 dönemi için açıklanan tarımsal girdi fiyat endeksi verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 28,92, bir önceki aya göre yüzde 2,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,78 oranında artış gösterdi.

ENDİKSLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Ana gruplar itibarıyla bakıldığında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,40 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,02 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 27,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 37,80 oranında yükseldi.

HIZLI ARTIŞ GÖSTEREN ALT GRUPLAR

Yıllık değişimde en yüksek artış, yüzde 52,51 ile veteriner harcamaları altında gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyalinde görüldü. Bu durum, tarımsal üretim ve maliyetlerin belli başlı unsurları üzerindeki etkileri gözler önüne seriyor.