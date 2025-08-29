TÜİK, Temmuz’da İşsizlik Yüzde 8 Açıklandı

İŞSİZLİK ORANLARI VE VERİLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. yapılan açıklamaya göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,9 olarak belirlendi.

İSTİHDAM VE İSTİHDAM ORANLARI

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı yüzde 49,1 olarak sabit kalırken, erkeklerde bu oran yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İş gücü ise temmuzda bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi oldu; iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 seviyesinde belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 36,4 olarak ölçüldü.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0 seviyesine geriledi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tespit edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

ATALAN İŞ GÜCÜ ORANI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bir araya geldiği oran yüzde 19,1, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak kaydedildi.