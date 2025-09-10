Haberler

TÜİK, Temmuz’da Sanayi Üretimini Açıkladı

SANAYİ ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 5 artığını duyurdu. Açıklanan verilere göre, Temmuz 2025 dönemine ait sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 5’lik bir yükseliş gösteriyor.

ALT SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Temmuz 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5’lik bir küçülme yaşadı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 5,5 oranında arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi, yüzde 5,8’lik bir artış gösterdi.

Aylık Değişim Oranları

Temmuz ayı itibarıyla sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 1,8 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 2,3’lük bir gerileme yaşadı. Buna karşın elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 oranında artış kaydetti.

ÖNEMLİ

Haberler

Yeni Emeklilik Sistemi Sürekli Gündemde. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2025’te Uygulama. Emeklilik Gelirini Artırmayı Amaçlıyor. İşveren Katkısı Sistem İçin Belirtilmiştir. Otomatik Katılımda Değişim Söz Konusu....

Yeni emeklilik sistemi ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Türkiye'de önemli bir tartışma konusu oldu. 2025'te yürürlüğe girecek TES'in detayları ve şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Haberler

Bozüyük Kaymakamı Düğünlerde Bulundu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, iki düğün törenine katılarak genç çiftlerin mutluluğunu paylaştı ve iyi dileklerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.