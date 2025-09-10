TÜİK, Temmuz’da Sanayi Üretimini Açıkladı

SANAYİ ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 5 artığını duyurdu. Açıklanan verilere göre, Temmuz 2025 dönemine ait sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 5’lik bir yükseliş gösteriyor.

ALT SEKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Temmuz 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5’lik bir küçülme yaşadı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 5,5 oranında arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi, yüzde 5,8’lik bir artış gösterdi.

Aylık Değişim Oranları

Temmuz ayı itibarıyla sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 1,8 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 2,3’lük bir gerileme yaşadı. Buna karşın elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 oranında artış kaydetti.