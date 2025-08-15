TÜİK Temmuz’da Sivas’ta Konut Satışı

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. 2024 yılı Temmuz ayında Sivas’ta 825 konut satıldığı belirtilirken, bu yılın aynı döneminde bin 73 konutun satıldığı görüldü. Satılan bu konutların 106’sı ipotekli, 967’si ise diğer satışlar kategorisinde yer aldı.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Sivas’ta Temmuz ayında gerçekleşen toplam bin 73 konut satışının 460’ı ilk satış olarak kaydedildi. Geri kalan 613 konut ise ikinci el satışlar arasında yer aldı.