TÜİK’ten Emekli Maaşı İddialarına Yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada, “emekli maaşlarının hesaplanmasıyla” ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yayımlanan haberlerde, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul için duyurduğu Ücretliler Geçinme İndeksi ile TÜFE’nin kıyaslandığı ve TÜİK’in son üç yılda enflasyonu yüzde 31 oranında düşük gösterdiğine dair “bilimsellikten uzak, gerçeklerle uyuşmayan mesnetsiz” iddiaların yer aldığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların “siyasi saiklerle ve bilinçli şekilde algı oluşturma” amacı taşıdığı belirtildi. TÜİK’in hazırlayıp yayımladığı TÜFE ile İTO Ücretliler Geçinme İndeksi arasında baz yıl, madde tanım ve çeşitliliği, ağırlık yapısı, coğrafi kapsam, hesaplama yöntemleri ve hitap ettikleri gelir grupları gibi birçok faktör bakımından farklılıklar bulunduğu belirtilerek, bu iki endeksin karşılaştırılmasının anlamlı sonuçlar üretmeyeceği vurgulandı.

YENİ ENDESK YAYIMLANACAK

Açıklamada, “Bu nedenle İTO, endeksinin baz yılı ve metodolojisinde değişikliğe giderek 2025 yılı itibarıyla İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ismiyle yeni bir endeks yayımlamaya başlamıştır.” ifadelerine yer verildi. İddialar arasında TÜİK Başkanının görev süresi ve bölge müdürlerine ait atamalara ilişkin asılsız ifadelerin bulunduğu da kaydedildi. “TÜİK Başkanı da diğer benzeri atamalar gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirli bir süre için atanmaktadır. Bu durum yalnızca TÜİK başkanlığına mahsus değildir.” denildi. Ayrıca, bölge müdürleri ile ilgili yapılan görev değişikliklerinin 2020 yılında gerçekleştiği, bazı müdürlerin merkezde görevlendirildiği, diğerlerinin ise başka bölgelerde müdür olarak atandığı açıklandı. “Yapılan görevlendirmelerin iddia edildiği gibi enflasyon hesaplamasıyla hiçbir ilişkisi yoktur, bunlar rutin uygulamalardır.” şeklinde bir değerlendirme yapıldı.

WEB KAZIMA VERİLERİ SINIRLI AĞIRLIĞA SAHİP

Ayrıca, “web kazıma” yöntemiyle elde edilen verilerin TÜFE fiyat verileri içindeki payının yalnızca yüzde 5 düzeyinde olduğu belirtildi. TÜİK’in, fiyat verilerini çok daha geniş kapsamlı olarak sahadan, barkod verilerinden ve çeşitli diğer kaynaklardan topladığına dikkat çekildi. “İddia edildiğinin aksine, TÜİK web kazıma verilerini merkezi olarak, otomatik ve günlük olarak elde etmekte, bu verileri hiçbir şekilde manuel girişe açmamakta, bölge müdürlüklerine bu yönde talimat vermemekte ve yıl boyunca aynı ürünleri sabit web sitelerinden düzenli aralıklarla takip ederek, uluslararası standartlara uygun değerlendirmektedir.” denildi. Açıklama, TÜFE’nin herhangi bir kişi, makam veya kurumun talep, talimat ya da tahminine göre değil, alandan derlenen verilerle, bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplandığını vurguladı. Kamuoyuna, konu ile ilgili tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi.