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TÜİK (TÜFE) Verileri Açıklandı Mı?

TÜİK VERİLERİ VE KİRA ARTIŞ ORANI

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı kira artış oranını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın başında yayınladığı TÜFE verileri ile bir sonraki ayın kira artış oranını belirliyor. Bu durum, “Kira artış oranı yüzde kaç oldu?” sorusunu gündemde en çok ilgilendiren konu haline getiriyor.

Mayıs ayına ait enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da açıklanacak. Bu veriler, kiracıların ve ev sahiplerinin kira artış oranları üzerinde doğrudan etkili olacak. Geçtiğimiz ay, konut ve iş yerleri için kira tavan zam oranı, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 48,73 olarak belirlenmişti.

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